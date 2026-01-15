La falta de hambre de Mateusz Bogusz decepcionó al Cruz Azul

Enrique Gómez

Se rindió demasiado pronto en Cruz Azul. Se resignó a su mala suerte y perdió el hambre en la Liga MX.

Eso fue lo que sucedió con Mateusz Bogusz de acuerdo con el análisis que hizo el técnico de La Máquina.

Y es que sí, Nicolás Larcamón admitió que el mediocampista polaco fue víctima de las circunstancias en su año (2025) con La Máquina, pero también atizó la actitud del futbolista de 24 años, de quien siempre esperó un poco más de combatividad para buscar minutos, pero que en cambio “se entregó”.

“Fue víctima, por así decirlo, de una circunstancia reglamentaria de los minutos (de menor, obligatorios en la Liga MX); los ocupe en Luka Romero, además de la presencia de Nacho (Rivero), que como capitán y líder se hizo muy fuerte en esa posición”, justificó el entrenador en torno a Bogusz, quien en las próximas horas hará oficial su traspaso al Houston Dynamo y de esta manera, su regreso a la MLS.

Pero lo cierto es que el jugador tampoco mostró una “rebeldía” como para “torcer la historia” y tampoco tuvo el mejor de los rendimientos como para apelar las decisiones del entrenador argentino.

“Se lo dije a Mati, él podía haber hecho algo más por sostenerse en esos escenarios no elegibles o no ideales, él podría haber mostrado mayor consistencia, como le dije se entregó más rápido de lo que yo hubiera esperado de él”, comentó el estratega en palabras recogidas por el portal Récord.

El exjugador del Leeds United y Los Angeles FC se irá del club con 39 partidos disputados, tres goles y la nada despreciable cantidad de siete asistencias repartidos, todo eso durante los torneos del 2025.

Cruz Azul es quinto lugar en la tabla de posiciones tras haber limpiado su derrota de la primera fecha con el triunfo ante el Atlas. Veremos cómo le va al equipo en este Clausura 2026 lleno de cabios de jugadores (y de estadio).