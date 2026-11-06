¿La caída de Nuevo León? Tigres eliminado y Rayados, fuera del top-8

Enrique Gómez

Desde hace al menos 15 años, los equipos de Nuevo León se ganaron a pulso su reconocimiento como potencias del futbol mexicano, por eso sorprende que ambos estén en penurias al mismo tiempo.

Con Tigres matemáticamente eliminado y Monterrey fuera de los ocho primeros lugares, después de la Jornada 15 del Apertura 2026, es buen momento para preguntase cuándo fue la última vez que se jugó una Liguilla del futbol mexicano sin al menos un equipo regio en competencia.

Justamente coincide con el último torneo en que el conjunto universitario no clasificó a la ‘fiesta’ grande. Y es que, con la derrota ante Pachuca, el equipo regiomontano puso fin a un récord que con cada torneo se hacía más largo: el de más torneos consecutivos avanzando a la Liguilla.

El Clausura 2014 fue el último torneo en que ni Tigres ni Monterrey clasificaron. Es decir, antes de la era de Andre-Pierre Gignac, quien se convertiría en un símbolo de éxito para el equipo de Nuevo León y que además se convertiría en uno de los mejores futbolistas en la historia de la Liga MX.

Ya solo queda un clásico en la Liga MX, ¿quién ganó los demás?

Para este Apertura 2026, el francés ya no está y parece que todo el club ‘felino’ tampoco.

En aquel Clausura 2014, Monterrey finalizó en 10mo lugar con 23 puntos, mientras que Tigres culminó 14to con dos puntos menos. Curiosamente, esas 21 unidades es la cuota máxima a la que puede llegar el conjunto de Víctor Manuel Vucetich si gana las últimas dos jornadas.

A diferencia de su archirrival, Monterrey no está eliminado y de hecho, al tener un partido menos, aún le quedan tres partidos con los que incluso podría llegar a 30 puntos. Sin embargo, en la recta final del torneo, aparece en 9no lugar con un punto menos que el 8vo lugar Santos.

El retiro de Gignac y la caída de Tigres marcó el fin de una época, pero no se esperaba que estos acontecimientos también repercutieran en Monterrey, equipo que ha pasado más de medio torneo fuera de zona de Liguilla.