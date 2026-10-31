Juárez ganó y quedó claro: no quiere ser escalón de nadie

Redacción FOX Deportes

En el arranque de la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, los Bravos de Juárez se impusieron con autoridad por 3-1 ante los Gallos Blancos del Querétaro este 30 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

El conjunto fronterizo tomó la ventaja en la primera mitad gracias a las anotaciones de Óscar Estupiñán al minuto 17 y de Madson de Souza al 39. Ya en el complemento, José Luis Rodríguez Francis aumentó la diferencia al 83 para los locales.

Por su parte, Querétaro intentó reaccionar sobre el cierre y encontró el gol del descuento por conducto de Alí Ávila al minuto 89, aunque el marcador ya no se movió.

Con esta victoria, el FC Juárez llega a 11 puntos tras 15 partidos disputados. Por su parte, Querétaro se queda estancado con 20 unidades en 14 encuentros y un doloroso tropiezo que complica sus aspiraciones de amarrar un lugar en la fase final del torneo Apertura 2026.