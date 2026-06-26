João Pedro se perderá el Apertura 2026 con San Luis

Redacción FOX Deportes

El Atlético de San Luis sufrió un golpe devastador en su preparación rumbo al torneo Apertura 2026. La institución potosina confirmó que el delantero brasileño João Pedro se perderá toda la competencia del futbol mexicano. La sensible baja trastoca por completo la planeación táctica del plantel de cara al debut en la Liga MX.

El departamento médico informó que el atacante sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. El grave percance físico ocurrió de manera accidental durante un partido amistoso de pretemporada contra Querétaro. El futbolista sintió un dolor agudo que lo obligó a abandonar el terreno de juego inmediatamente.

La gravedad de la lesión obliga a que el jugador sudamericano sea sometido pronto a una cirugía mayor. Aunque no se estableció un plazo exacto para su regreso, el proceso de recuperación tardará bastantes meses. El pronóstico definitivo de los especialistas dependerá estrictamente de la evolución posterior a la intervención.

La ausencia del ariete carioca desarma la estructura ofensiva estelar del cuadro potosino para este semestre. El futbolista pretendía mantener el gran ritmo goleador que lo distinguió durante las campañas más recientes en México. Ahora, el club deberá buscar alternativas en el mercado para suplir la cuota de su principal referente.