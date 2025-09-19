Hasta el América se emociona por enfrentar al Monterrey

Redacción FOX Deportes

Al menos para este Apertura 2025 de la Liga MX, el partido entre el Monterrey y el América es "de ensueño", así lo calificó Alejandro Zendejas.

Y es que enfrentar a un equipo que cuenta con figuras de la talla de los españoles Sergio Ramos y Sergio Canales, además del reciente fichaje de Anthony Martial es algo muy especial, sobre tidio considerando que el equipo americanista sigue teniendo la plantilla más valiosa de CONCACAF según la página especializada Transfermakt.

"Monterrey es un gran equipo, tiene grandes figuras que han jugado en los mejores equipos de Europa y para mí es un partido de ensueño porque nunca me imaginé que iba a jugar contra estos grandes jugadores", concedió el extremo estadunidense en conferencia de prensa previa al partido.

¡Está pasando! 10 jugadores que nunca imaginamos ver en la Liga MX

Y a pesar de que el Monterrey llega como líder del torneo con 21 puntos, cuatro más que las Águilas, Zendejas aseguró que el club azulcrema no se sentirá inferior en el Estadio BBVA, pues por algo es el equipo que ha jugado las últimas cuatro finales de la Liga MX.

"Yo no veo que Monterrey sea superior. Tiene jugadores de jerarquía que han estado en Europa, pero en la cancha somos 11 contra 11 y nosotros también tenemos un gran equipo; lo van a ver con el partido que vamos a dar", señaló.

Todo un partido de Liguilla adelantada y apenas a medio camino de la fase regular del torneo, así lo ven al interior del equipo más ganador de México.

"Estos partidos son como de fase final. Es un partido en el que está en disputa el liderato y hay que estar concentrados en cada detalle. Venimos de varios torneos con buenos resultados y tenemos que regresar a eso", agregó.