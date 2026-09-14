Futbol mexicano, bajo investigación por prácticas monopólicas

Reuters

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México abrió formalmente una investigación por posibles prácticas monopólicas en el mercado del fútbol profesional del país, informó el regulador el lunes, al señalar que cuenta con indicios suficientes de posibles conductas anticompetitivas.

La disputa por el control de clubes en la Liga MX expone un modelo de propiedad cruzada que, por décadas, concentró poder entre Televisa y Grupo Salinas, hoy reducidos a un solo equipo cada uno —América y Puebla—, pero también el monopolio en la posesión de los derechos de transmisión televisiva de los equipos. En 2021, la agencia predecesora de la CNA, la Cofece, impuso una multa de 177.6 millones de pesos (8.87 millones de dólares entonces) a 17 clubes y a la federación nacional por prácticas monopólicas.

El actual regulador indicó en un comunicado que la investigación se enfoca en posibles "prácticas monopólicas relativas" — abusos de poder de mercado — y que su inicio no prejuzga la responsabilidad de ningún agente económico.

Las posibles sanciones para los agentes económicos que resulten responsables llegan hasta el 10% de sus ingresos anuales, además de una orden de corrección o supresión de la práctica anticompetitiva.

La industria del fútbol en México generó más de 52,000 millones de pesos en 2024 y genera aproximadamente 150,000 empleos al año, según la CNA.

Según el regulador, México es el segundo país del mundo por número de aficionados al fútbol, con aproximadamente 250,000 personas asistiendo a partidos cada fin de semana. La final de la Copa del Mundo 2026 tuvo una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas solo en México.

La investigación abarca formalmente el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados.