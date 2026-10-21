¿Es imposible que el Atlas le arrebate el liderato al América?

Enrique Gómez

Para que América pierda el liderato de la Liga MX no basta con que pierda este día ante el Atlas.

Pese a tener un partido (o hasta dos) menos que la mayoría, el equipo azulcrema sobrevuela la cima del Apertura 2026. Tiene más puntos que nadie en el torneo y la mejor diferencia de goles. De hecho, aunque cayera en el Estadio Jalisco y Toluca ganara, sería difícil que perdiera el liderato.

Las Águilas se presentan a la Jornada 13 con 24 puntos, tres más que su rival el Atlas. Es decir, el equipo rojinegro podría empatar al líder del torneo, pero es virtualmente imposible que lo supere, pues mientras el club capitalino tiene una diferencia de goles de +13, el equipo tapatío está en +1.

O sea, para que el Atlas arrebatara la cima tendría que ganarle por siete al América (algo que obviamente jamás ha sucedido), pues si le ganara por seis, igualaría su diferencia de goles, pero aun así tendría menos goles a favor (tercer criterio de desempate) que las Águilas.

¿Qué equipos han liderado el Apertura 2026 y por cuánto tiempo?

Si América perdiera por un gol, al Toluca (21 puntos y +10 goles) le alcanzaría con ganarle por dos tantos a Tijuana para recuperar la posición que llegó a tener por dos fechas en este Apertura 2026.

Y es que, en una Liga MX tan competida, los goles son un valor fundamental y para muestra, la perspectiva del Atlas, que ni haciendo la hombrada de pegarle al líder y empatarlo en puntos, estará cerca del primer lugar legítimo del Apertura 2026, pues no hay comparación en cuanto a goles. Quizá las cosas serían diferentes si no hubieran recibido cinco del Toluca hace unas semanas.

Además, el América todavía tiene el partido pendiente ante un Tijuana muy venido a menos.

Lo cierto es que más allá de las posibilidades, las Águilas son favoritas para ganar en el Estadio Jalisco. Vienen de meterle cinco a León, son líderes indiscutibles del Apertura 2026, poseen la plantilla más valiosa de CONCACAF y sus refuerzos están respondiendo.