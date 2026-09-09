Es definitivo, Víctor Manuel Vucetich se queda en Tigres

Redacción FOX Deportes

Si a Tigres nunca se le vio mucha urgencia por nombrar a su nuevo director técnico, no debería sorprendernos la decisión de mantener a Víctor Manuel Vucetich por lo que resta del torneo.

Ya fuera porque el proceso de selección fue complicado o porque este interinato fue el resultado de un profundo análisis, el club demoró varias semanas en anunciar al relevo de Guido Pizarro y ahora que lo encontró, no lo removerá pronto del cargo. Sí, la idea sigue siendo que el ‘Rey Midas’ se haga cargo de la vicepresidencia deportiva, pero mientras se adapta a su nuevo puesto, puede seguir entrenando al primer equipo.

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De acuerdo con el periodista de FOX, Rubén Rodríguez, Tigres tomó la decisión de que ‘Vuce’ se mantenga como entrenador durante todo el Apertura 2026, mientras se involucra más en cuestiones directivas. De momento, el equipo marcha en la 15° posición después de siete jornadas.

Desde que el exentrenador de Rayados llegó al banquillo, semanas después de la renuncia de Pizarro, el equipo universitario registra una victoria y dos empates contra Atlante, Santos y Necaxa. Números modestos, pero cuando menos el equipo se mantiene invicto y sumando poco a poco.