Es (casi) imposible que un equipo debutante clasifique a Liguilla

Enrique Gómez

Si llegar a la Liga MX es complicado, clasificar a la Liguilla en tu primer torneo es casi imposible.

De hecho, hace 10 años que un equipo debutante no avanza a la fase de campeonato en el futbol mexicano.

Y por lo que ha hecho el Atlante en las primeras 13 jornadas de este Apertura 2026 (nada menos que su primer torneo en el máximo circuito después de 12 años los abismos), no parece muy probable que pueda meterse entre los ocho primeros que avanzan a las finales.

No es la Champions League, pero este "no gol" del Atlante fue mágico Aunque le anularon un gol de media cancha, los 'Potros' ganaron y eliminaron a FC Juárez

En los últimos 10 años, solo seis equipos han logrado el ascenso (deportivo o por compra de franquicias como lo hicieron los ‘Potros’), pero solo uno de ellos logró avanzar a la Liguilla en su primer torneo. Veremos si Atlante repunta y emula lo hecho por los ‘Rayos’ en 2016.

¿Cómo les va a los equipos en su primer torneo en el futbol mexicano?

EQUIPO TORNEO DEBUT ¿LIGUILLA? Necaxa Apertura 2016 Sí (26 puntos) Lobos BUAP Apertura 2017 No (23 puntos) Atlético de San Luis Apertura 2019 No (20 puntos) FC Juárez Apertura 2019 No (18 puntos) Mazatlán FC Apertura 2020 No (16 puntos) Atlante Apertura 2026 Es 15to con 14 puntos



Curiosamente, Atlante compró el certificado del Mazatlán (desaparecido de todo el sistema), mientras que Juárez hizo lo mismo con Lobos BUAP, que se vendió tras dos años en Primera.

Otra curiosidad que trae esta Jornada 14 es que abre con cuatro clubes identificados en la lista de arriba. Los dos últimos equipos que se mantienen en la Liga MX tras haber ascendido deportivamente (Atlético de San Luis y Necaxa) enfrentan, respectivamente, a Juárez y Atlante.

Coincidentemente, ninguno de estos equipos se encuentra en zona de Liguilla a falta de cuatro fechas para que termine la fase regular. Es un hecho, llegar al futbol mexicano es en extremo difícil, pero clasificar a la Liguilla es un privilegio muy exclusivo, aunque a veces no lo parezca.