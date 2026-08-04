Erik Lamela, de superestrella en Sevilla y Tottenham a utilero en la Liga MX

Héctor Cantú

El inicio del torneo Clausura 2026 ha tenido una historia suigéneris, pues en los registros del club Monterrey, aparece Erik Lamela.

La situación toma un rumbo inesperado, pues el argentino, de 34 años, ha sido inscrito, por ahora como utilero.

Así aparece en la página oficial de la Liga MX en el apartado de Rayados de Monterrey donde se puede consultar toda la plantilla del campeonato vigente. Allí, aparece Lamela, al lado de 12 personas más que conforman el equipo técnico del estratega argentino Matías Almeyda.

El problema radica en que a Lamela, identificado con las silgas UL (Utilero) se le ha visto compartiendo el banquillo con Almeyda, Mario Vega y Gabán Donelli, sus dos auxiliares técnicos.

Lamela está en espera de finalizar el curso de director técnico, documento sin el cual no puede ser registrado como ayudante de campo en la liga MX.

Erik Lamelas retiró el 14 de agosto de 2025 con el AEK de Atenas por un problema de rodilla. Se espera que sea por esas fechas cuando reciba la certificación oficial y entonces pueda ser registrado bajo otra nomenclatura en la siempre extraña Liga MX.