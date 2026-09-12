En el clásico regio, Rayados y Tigres descubrirán quién está peor

Redacción FOX Deportes

El clásico regio, que en otras épocas era un pulso para saber cuál de estos grandes equipos estaba mejor perfilado al campeonato, ahora es una muestra para lo opuesto: hoy conoceremos quién entre Rayados y Tigres está en peor momento a mitad del Apertura 2026.

De momento, Tigres se ve peor pues se mantiene entre los últimos cuatro lugares del torneo con solo una victoria, pero ganar el clásico regio es un objetivo aparte en cada torneo, por lo que podría mejorar su percepción si le pega como visitante a su archirrival.

Así llegan ambos equipos a este clásico por la Jornada 8: