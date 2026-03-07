De alguna forma, Atlas está a un triunfo en el clásico de rebasar a Chivas

Enrique Gómez

Sí, con un partido más y una terrible diferencia de goles, pero si Atlas gana el clásico tapatío en casa y mantiene el invicto en el Estadio Jalisco, rebasará a las ‘súper’ Chivas en la tabla de posiciones.

Llamativo, pues el equipo rojinegro vive una situación delicada con su proceso de venta y la debilitación interminable de su plantel, mientras que el Guadalajara firmó su mejor inicio de torneo desde el 2010, se estableció como la base de la Selección Mexicana y ganó sus seis primeros encuentros del torneo.

¿De verdad está el Atlas para vencer al equipo más querido de México y catapultarse a lis cinco primeros lugares del torneo?

Así llegan ambos equipos al clásico tapatío de esta Jornada 10 del Clausura 2026: