Cruz Azul, a nada de quedarse sin Miguel Borja

Héctor Cantú

Cruz Azul está convertido en un auténtico polvorín y está muy cerca de perder a quien se supone, sería su nuevo refuerzo de lujo para el torneo Clausura 2026.

El cuadro cementero no ha podido hacer las operaciones necesarias para alcanzar un acuerdo económico con el colombiano Miguel Borja, quien, ante la tardanza en la firma de su contrato, ya está valorando otras opciones.

La suscripción del exjugador de River Plate se ha demorado más de un mes. Esto, toda vez que el equipo de la capital mexicana no ha podido encontrarle lugar a Mateus Bogusz, quien ocupa la plaza de jugador no formado en México que estaba destinada a Borja.

Incluso, Miguel ya se ha estado entrenando en La Noria a la espera de lo que pueda suceder. No obstante, el tiempo que ha pasado y la poca claridad en el futuro inmediato le ha llevado a considerar otras opciones.

La única opción que tiene la Máquina sobre la mesa, es liberar la plaza de Bogusz, llegando a un acuerdo con Houston Dynamo, o bien, aceptar alguna de las otras propuestas que hay por otros futbolistas no formados en México, para entonces poder inscribir a Miguel Borja.

Cruz Azul tiene las horas contadas y trabajará a marchas forzadas con la ilusión de tener todo listo y sin contratiempos para la jornada 4 del Clausura en la que enfrentarán a Juárez FC.