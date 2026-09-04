Contundencia fue la diferencia en el triunfo de Pachuca sobre Juárez

Hiram Marín

El Estadio Olímpico Benito Juárez fue testigo de una exhibición de efectividad por parte de los Tuzos del Pachuca, quienes se impusieron con autoridad 2-0 sobre los Bravos.

El conjunto hidalguense supo replegarse con orden ante el empuje local y liquidar el encuentro en los momentos clave del partido. Por su parte, Juárez mostró empuje y generó aproximaciones, pero la falta de contundencia volvió a ser su gran lastre defensivo y ofensivo.

La apertura del marcador llegó al minuto 68 gracias a la astucia del venezolano Salomón Rondón, quien aprovechó un espacio dentro del área para mandar el balón a las redes. Juárez intentó reaccionar adelantando líneas, pero Pachuca liquidó las aspiraciones fronterizas al minuto 90 por obra del juvenil Alan Bautista. Con un remate certero tras un contragolpe letal, el canterano selló la victoria para la causa visitante.

En el balance general, Pachuca mostró la madurez de un equipo bien estructurado que sabe sufrir y golpear con frialdad cuando se le presentan las oportunidades.

Bravos de Juárez, aunque compitió de tú a tú durante varios lapsos del cotejo, careció de claridad en el último tercio de cancha. Las distracciones en la marca sobre el final del encuentro terminaron por costarle muy caro al cuadro dirigido por la escuadra fronteriza.

Este resultado catapultó a los Tuzos en la tabla general, consolidándolos en la lucha por los puestos directos de Liguilla y fortaleciendo la confianza del plantel. En contraparte, la derrota representó un duro golpe para Juárez en sus aspiraciones por escalar posiciones, dejándolos rezagados en la clasificación. Para la afición juarense, la caída a domicilio encendió las alarmas de cara al cierre de la fase regular.