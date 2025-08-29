Contra Cruz Azul, es ahora o nunca para Chivas y Gabriel Milito

Enrique Gómez

Aunque Chivas es más popular y tiene más títulos que Cruz Azul, a estas alturas del Apertura 2015 ostenta los mismos puntos que el último lugar de la tabla de posiciones, mientras que La Máquina está invicta en el actual torneo y con posibilidades francas de arrebatar el liderato en la tabla de posiciones.

Pero, si el Guadalajara va a reaccionar, este es un buen momento para hacerlo, pues recibe en casa a uno de los máximos candidatos al título. Oportunidad de oro para salir de sus crisis por la puerta grande.

Así llegan ambos equipos a su duelo por la Jornada 7 de la Liga MX: