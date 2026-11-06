Con lo mínimo, Necaxa le complicó el panorama a Tijuana

Redacción FOX Deportes

Necaxa logró una valiosa victoria en casa al imponerse 1-0 sobre los Xolos de Tijuana. El encuentro, disputado en la cancha del Estadio Victoria, abrió las acciones de la Jornada 16 del torneo Apertura de la Liga MX. Con este resultado, el cuadro hidrocálido logró sacudirse una mala racha de resultados negativos ante su afición.

El solitario tanto de la noche cayó muy temprano en el compromiso, exactamente al minuto 12 del reloj reglamentario. Danny Leyva se vistió de héroe al prender un potente disparo de derecha desde fuera del área que se metió directo al ángulo superior izquierdo. La jugada previa nació tras un cobro de tiro de esquina donde Lorenzo Faravelli aportó la asistencia precisa.

A partir de la anotación, el conjunto fronterizo intentó adelantar líneas para encontrar la paridad, pero chocó con una ordenada defensiva local. Los intentos de la jauría carecieron de la claridad necesaria en el último tercio del campo para inquietar al arquero de los Rayos.

Necaxa supo manejar los tiempos del partido y neutralizó cada intento de reacción de la escuadra visitante durante el complemento.

Con este triunfo por la mínima diferencia, los hidrocálidos suman unidades vitales en su aspiración por cerrar de mejor forma la fase regular. Por su parte,

Tijuana se marcha con las manos vacías de Aguascalientes, complicando su panorama de cara a las últimas fechas del certamen. La escuadra local respira con este triunfo frente a su gente y recupera confianza en el terreno de juego.