Chivas y Toluca en la 'final' más adelantada de la historia

Redacción FOX Deportes

Bien podría ser una próxima final de la Liga MX, pero, por ahora, es un partido por la Jornada 1.

Chivas, el equipo más brillante del torneo pasado, recibe al Toluca, el club que arrasó durante el año anterior, en lo que pinta para ser el mejor partido de la primera fecha del Apertura 2026, por más de que seguramente el ‘Rebaño’ no contará con Armando González ni la mayoría de sus figuras que jugaron la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

Así llegan ambos equipos para este partidazo en el Estadio AKRON: