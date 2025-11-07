Chivas y Rayados, inesperadamente parejos para la última jornada

Enrique Gómez

Que Chivas deje el sexto de lugar de la tabla de posiciones es casi imposible. De hecho, no hay forma de que pueda rebasar a Rayados en el quinto puesto y parece muy complicado que pueda caer hasta el séptimo lugar, pues para eso tendría que ser goleado y Juárez, ‘destrozar’ a Querétaro.

Entonces, el Guadalajara está virtualmente certificado como uno de los cuartofinalistas del Apertura 2025, sin embargo, todavía tiene la ambición de ayudar a Armando González a quedar campeón de goleo y así llegar con aún más ánimo a la Liguilla por el título.

Así llegan ambos clubes a este duelo por la Jornada 17 (y última) de la fase regular de la Liga MX: