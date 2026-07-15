Chivas lidera la convocatoria de la Liga MX para el All-Star Game

Redacción FOX Deportes

Antonio Mohamed presentó la convocatoria de 26 jugadores de la Liga MX para enfrentar al equipo de estrellas de la MLS en el All-Star Game del próximo 29 de julio.

El ‘Turco’ convocó a dos porteros, siete defensas, nueve mediocampistas y ocho delanteros. Chivas aportó seis futbolistas, mientras que Toluca y el campeón Cruz Azul tuvieron cinco convocados cada uno.

Será la quinta ocasión que las estrellas de la Liga MX se enfrenten a las de la MLS. El conjunto mexicano solo ganó la edición de 2024; el representativo estadounidense se impuso en 2021, 2022 y 2025.

Esta es la convocatoria completa de Antonio Mohamed:

¡Listos los representantes de #LaLigaDeLaAfición! ⭐️



Los candidatos al Balón de Oro y los elegidos por Antonio Mohamed conforman el equipo de #LigaBBVAMX para el All Star Game ante la @MLS. 🫡⚽



Tenemos una cita en Charlotte. 🤝@voit_mx | #LMXASGame26



Compra tus boletos:… pic.twitter.com/NfI2SPK5ye — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026

Porteros

Keylor Navas, Pumas

Nahuel Guzmán, Tigres

Defensas

Bruno Méndez, Toluca

Federico Pereira, Toluca

Israel Reyes, América

Jesús Garza, Tigres

Jesús Gallardo, Toluca

Richie Ledezma, Chivas

Willer Ditta, Cruz Azul

Mediocampistas

Bryan González, Chivas

Carlos Rodríguez, Cruz Azul

Erik Lira, Cruz Azul

Fernando Gorriarán, Tigres

Franco Romero, Toluca

Gilberto Mora, Xolos

José Paradela, Cruz Azul

Nathan Silva, Pumas

Nicolás Castro, Toluca

Delanteros

Armando González, Chivas

Brian Gutiérrez, Chivas

Brian Rodríguez, América

Iker Fimbres, Monterrey

Juan Brunetta, Tigres

Kevin Castañeda, Chivas

Robert Morales, Pumas

Santiago Sandoval, Chivas