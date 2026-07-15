Publicación: miércoles 15 de julio de 2026

Redacción FOX Deportes

Chivas lidera la convocatoria de la Liga MX para el All-Star Game

Antonio Mohamed reveló a los 29 jugadores

Antonio Mohamed presentó la convocatoria de 26 jugadores de la Liga MX para enfrentar al equipo de estrellas de la MLS en el All-Star Game del próximo 29 de julio.

El ‘Turco’ convocó a dos porteros, siete defensas, nueve mediocampistas y ocho delanteros. Chivas aportó seis futbolistas, mientras que Toluca y el campeón Cruz Azul tuvieron cinco convocados cada uno.

Será la quinta ocasión que las estrellas de la Liga MX se enfrenten a las de la MLS. El conjunto mexicano solo ganó la edición de 2024; el representativo estadounidense se impuso en 2021, 2022 y 2025.

Esta es la convocatoria completa de Antonio Mohamed:

Porteros
Keylor Navas, Pumas
Nahuel Guzmán, Tigres

Defensas
Bruno Méndez, Toluca
Federico Pereira, Toluca
Israel Reyes, América
Jesús Garza, Tigres
Jesús Gallardo, Toluca
Richie Ledezma, Chivas
Willer Ditta, Cruz Azul

Mediocampistas
Bryan González, Chivas
Carlos Rodríguez, Cruz Azul
Erik Lira, Cruz Azul
Fernando Gorriarán, Tigres
Franco Romero, Toluca
Gilberto Mora, Xolos
José Paradela, Cruz Azul
Nathan Silva, Pumas
Nicolás Castro, Toluca

Delanteros
Armando González, Chivas
Brian Gutiérrez, Chivas
Brian Rodríguez, América
Iker Fimbres, Monterrey
Juan Brunetta, Tigres
Kevin Castañeda, Chivas
Robert Morales, Pumas
Santiago Sandoval, Chivas

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