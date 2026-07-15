Redacción FOX Deportes
Chivas lidera la convocatoria de la Liga MX para el All-Star Game
Antonio Mohamed reveló a los 29 jugadores
Antonio Mohamed presentó la convocatoria de 26 jugadores de la Liga MX para enfrentar al equipo de estrellas de la MLS en el All-Star Game del próximo 29 de julio.
El ‘Turco’ convocó a dos porteros, siete defensas, nueve mediocampistas y ocho delanteros. Chivas aportó seis futbolistas, mientras que Toluca y el campeón Cruz Azul tuvieron cinco convocados cada uno.
Será la quinta ocasión que las estrellas de la Liga MX se enfrenten a las de la MLS. El conjunto mexicano solo ganó la edición de 2024; el representativo estadounidense se impuso en 2021, 2022 y 2025.
Esta es la convocatoria completa de Antonio Mohamed:
¡Listos los representantes de #LaLigaDeLaAfición! ⭐️— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 15, 2026
Los candidatos al Balón de Oro y los elegidos por Antonio Mohamed conforman el equipo de #LigaBBVAMX para el All Star Game ante la @MLS. 🫡⚽
Tenemos una cita en Charlotte. 🤝@voit_mx | #LMXASGame26
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Porteros
Keylor Navas, Pumas
Nahuel Guzmán, Tigres
Defensas
Bruno Méndez, Toluca
Federico Pereira, Toluca
Israel Reyes, América
Jesús Garza, Tigres
Jesús Gallardo, Toluca
Richie Ledezma, Chivas
Willer Ditta, Cruz Azul
Mediocampistas
Bryan González, Chivas
Carlos Rodríguez, Cruz Azul
Erik Lira, Cruz Azul
Fernando Gorriarán, Tigres
Franco Romero, Toluca
Gilberto Mora, Xolos
José Paradela, Cruz Azul
Nathan Silva, Pumas
Nicolás Castro, Toluca
Delanteros
Armando González, Chivas
Brian Gutiérrez, Chivas
Brian Rodríguez, América
Iker Fimbres, Monterrey
Juan Brunetta, Tigres
Kevin Castañeda, Chivas
Robert Morales, Pumas
Santiago Sandoval, Chivas
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