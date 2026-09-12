Canto inesperado de los Gallos Blancos en la Frontera

Hiram Marín

Querétaro dio la sorpresa en el Estadio Caliente tras superar 1-0 a Tijuana con un planteamiento sumamente efectivo. Mateo Coronel firmó el único tanto del encuentro al minuto 30 aprovechando una desatención en la zaga fronteriza.

Los Xolos buscaron tomar la iniciativa del juego, pero sufrieron para generar jugadas de verdadero peligro en el último tercio. Las imprecisiones en los pases y las faltas recurrentes cortaron de tajo el dinamismo ofensivo del cuadro local.

En el complemento, la escuadra canina volcó sus elementos al frente sin encontrar el premio del empate. La defensiva gallo resistió cada embate y el guardameta Guillermo Allison respondió con solidez ante los centros al área.

El marcador ya no sufrió alteraciones tras noventa minutos de intenso desgaste táctico y poca claridad. Querétaro amarró una victoria de oro en condición de visitante y Tijuana perdió el invicto en casa.