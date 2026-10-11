Aprovechando que 'Xolos' perdió fuerza, Juárez evitó otra derrota

Redacción FOX Deportes

Juárez, último lugar del Apertura 2026 y que hasta antes de este partido solo había sumado en uno de los 10 encuentros previos, empató 1-1 contra Tijuana, que sigue perdiendo fuerza.

Sin su joya de casi 18 años Gilberto Mora (lesionado en el primer partido de la Fecha FIFA con la Selección Mexicana) 'Xolos' se fue en ventaja a través de un penalti convertido por el español de origen marroquí Mourad El Ghezouani a los 31 minutos, sin embargo, no mantuvo la ventaja.

En la recta final del partido (84’), Rodrigo Dourado igualó el marcador y el equipo de Chihuahua alcanzó su cuarto punto en el Apertura 2026. Resultado corto por haber jugado en casa (y porque apenas tiene la mitad de los puntos del penúltimo lugar), pero al menos confirmó que ya no está estancado en las derrotas.

Tijuana suma 15 puntos y ocupa el octavo puesto, sin embargo, ha venido claramente a la baja en los últimos partidos y solo suma dos unidades en sus más recientes cuatro compromisos.