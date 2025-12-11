Ángel Correa, 'bomba' hasta en la final de la Liga MX

Redacción FOX Deportes

En su primer torneo, Ángel Correa está convertido en uno de los mejores delanteros de la Liga MX y además, es el autor del gol que tiene a Tigres “a un pasito” de conseguir el campeonato.

Al finalizar el partido de ida por la final del Apertura 2025, el delantero argentino admitió haber hecho conexión con Tigres desde el inicio y vaya que está desquitando su condición de “fichaje bomba” del futbol mexicano, pues tras una gran temporada regular, supo anotar cuando más importaba y así castigar el error en la salida del Toluca para poner al equipo regiomontano en ventaja rumbo al título.

“La forma en la que me recibieron desde el primer momento en el aeropuerto me llenó de ilusión y de fuerza para ayudar al equipo y hoy con el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores estamos en una final y a un pasito de conseguir el objetivo. Va a ser difícil, pero estamos preparados para luchar”, comentó el exjugador del Atlético de Madrid, autor de nueve goles en el futbol mexicano.

Tigres está a un empate en casa del Toluca de ganar su noveno título y Correa sabe exactamente lo que hay que hacer: defender el resultado que conseguimos hoy en una cancha tan complicada y contra un gran rival”.