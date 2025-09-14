André Jardine, el responsable de la derrota del América

Héctor Cantú

Las Águilas del América sufrieron una de las derrotas más dolorosas de los últimos años luego de caer en el Clásico Nacional ante Chivas por un marcador de 2-1.

El estratega de las Águilas, André Jardine, es el principal señalado de esta derrota por no haber podido ajustar a su equipo en dos momentos clave: ante las constantes fallas en el arco rival y, sobre todo, luego de la lesión de Álvaro Fidalgo.

André Jardine decidió no alinear a Ramón Juárez para este importante duelo y las Águilas terminaron perdiendo presencia defensiva ante un equipo que logró maniatar a las Águilas al hacerles daño cuando estaban predispuestos a lograrlo.

Lo más complicado para las Águilas del resultado es no haber tenido los arrestos tácticos ni futbolísticos para dar cuenta de uno de los equipos con peor rendimiento en lo que va del torneo.

Las Águilas están obligadas a recomponer el camino de cara a los próximos duelos donde enfrentará a Monterrey en uno de los partidos más atractivos de la próxima jornada, Atlético San Luis.

De nueva cuenta, André Jardine tendrá que mover sus piezas para los próximos partidos pues en el horizonte se asoma el partido ante Pumas en otro de los Clásicos que el América tiene prohibido perder en cada torneo.