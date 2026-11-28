Enrique Gómez

No ganarle a un Monterrey que jugó en inferioridad numérica durante casi todo el partido sabe como a derrota, pero lo cierto es que el empate en el global sigue favoreciendo al América y si se mantiene la paridad en el Estadio Banorte, las Águilas clasificarán a las semifinales del Apertura 2026.

Claro que hacerlo en medio en una posible racha de siete partidos sin ganar no son buenas referencias y por eso las Águilas esperan reencontrarse con la victoria en el juego de vuelta, quitarse la malaria y con la confianza reconstruida competir de mejor manera en la parte más importante del torneo.

Así llegan ambos equipos para este duelo de fase final en la Liga MX: