América, cerca de quedarse sin otro delantero letal

Redacción FOX Deportes

Las Águilas del América continúan en un proceso de renovación total de plantilla de cara al torneo Clausura 2026 que ya está en la cuarta fecha de la fase regular.

Ahora, el futbolista que se perfila a dejar el Nido es Rodrigo Aguirre, quien estaría negociando su paso a Xolos de Tijuana, donde se encontraría con su paisano, el entrenador Sebastián Abreu.

‘El Búfalo’ podría recalar así en el equipo fronterizo en las próximas horas, dejando mucho más desprotegida la línea ofensiva del América ante la lesión de Henry Martin, quien podría reaparecer en los próximos días.

De concretarse el movimiento, Aguirre estaría sumando su cuarta camiseta en el futbol mexicano, luego de haber defendido los colores de Necaxa, Rayados y las Águilas.

Con el equipo de la capital mexicana, el Búfalo ha disputado 58 partidos en los que consiguió 16 goles y 1 asistencia, siendo su mejor torneo el Apertura 2024 donde alcanzó 5 goles durante los 11 partidos que disputó.