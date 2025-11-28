América, al borde de la eliminación, pero aun favorito ante Rayados

Enrique Gómez

Hacía mucho que el América no se veía al borde de la eliminación en la Liga MX. El equipo que ha clasificado a las últimas cuatro finales está contra las cuerdas, luego de su apagón en el Estadio BBVA y un 2-0 que hasta parece que le salió barato considerando su pobre desempeño en la cancha.

Las Águilas poseen la plantilla más valiosa de México según Transfermarkt, pero no tiene jugadores como Sergio Ramos o Sergio Canales, los líderes de un equipo regiomontano que busca seguir avanzando para acercarse al campeonato, el cual se le niega desde 2019.

Así llegan ambos equipos para este duelo de vuelta por los cuartos de final del Apertura 2025: