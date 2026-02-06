América, a poner las cosas en orden contra el Monterrey

Enrique Gómez

Pese a todas las salidas del equipo y a un 2025 vacío de títulos, América sigue teniendo la plantilla más valiosa del futbol mexicano. Es más, se acuerdo con Transfermarkt, el equipo azulcrema vale 30 millones de euros más que el Monterrey, un equipo reconocido por comprar jugadores estelares.

Para este duelo por la Jornada 5, las Águilas esperan aprovechar la localía para dar un golpe de autoridad en casa contra uno de los pesos pesados del futbol mexicano y de una vez por todas borrar la imagen que dejó en las primeras fechas, donde fue incapaz de anotar un solo gol en tres partidos.

Así llegan ambos equipos para este duelo entre candidatos del futbol mexicano: