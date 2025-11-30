Al último Cruz Azul no le alcanzará para llegar a la final

Héctor Cantú

Cruz Azul está, de milagro y gracias a un error grosero de Javier ‘Chicharito’ Hernández, en las semifinales del torneo Clausura 2025, donde ahora tendrá que medirse a Tigres.

Las sensaciones que dejó la Máquina luego de la eliminatoria sufrida ante Chivas es de dudas profundas, sobre todo luego del partido de vuelta, donde tuvo que remar contracorriente en dos ocasiones para forzar el empate.

Martín Anselmi tendrá mucho trabajo de cara al miércoles para definir al equipo que saltará a la cancha, pues ante Chivas hubo futbolistas que mostraron estar debajo del rendimiento que el equipo necesitaba.

Esta situación quedó demostrada, sobre todo, con los tres cambios realizados en la segunda mitad, en especial con las salidas de Piovi, quien tuvo una actuación para el olvido siendo el peor calificado de La Máquina, Carlos Rotondi y Nacho Rivero.

Y aunque los recambios terminaron por funcionarle a Nicolás Larcamón, queda claro que con Tigres la línea defensiva tiene que ser mucho más funcional y efectiva.

Los felinos llegan a las semifinales luego de remontar un 3-0 en contra en casa. Ahora, buscarán repetir una goleada ante un Cruz Azul que demostró una buena regularidad en el torneo regular, pero que también es presa de desatenciones que pueden costarle muy caro.

Los números son claros, Cruz Azul sufrió 13 tiros en contra y quedó 60 pases por debajo de los registros de las Chivas cifras que, considerando que Tigres tiene mucho mayor efectividad en su vocación ofensiva, puede terminar pagándolo muy caro.