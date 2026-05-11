A Pumas le faltó técnico contra el América

Héctor Cantú

Los Pumas de la UNAM han se han clasificado a las semifinales del torneo Clausura 2026 con muchos apuros y sufrimiento. Un escenario que pudo haber sido diferente si en la banca hubieran tenido un técnico con mayor visión.

Efraín Juárez estuvo muy cerca de protagonizar un ridículo de dimensiones históricas. Tuvo al América 3-0 en la lona y estuvo cerca de quedar eliminado con un 4-3 que hubiera sido desastroso para el equipo universitario que ha sufrido a las Águilas en los últimos años.

Luego de los tres goles conseguidos, el equipo auriazul terminó echándose para atrás. Prefirió replegarse en lugar de aprovechar los espacios que dejó América para mrcar un cuarto gol que hubiera hundido al equipo de André Jardine.

Entonces llegaron los goles de las Águilas que desataron los fantasmas en Ciudad Universitaria. Una remontada que era prácticamente imposible, terminó por ir tomando forma con los errores defensivos de Pumas y a falta de reacción desde la banca.

Los auxiliares de Efraín tampoco estuvieron a la altura del encuentro. Las modificaciones que enviaron al campo no surtieron efecto y el equipo no cambió.

Continuaron los errores defensivos y de no haber sido por ‘un milagro’ que llevó a Henry Martin a fallar el penal de la voltereta, los Pumas se habrían quedado en el camino con una derrota que hubiera tomado un lugar preponderante en la historia.

Pumas no puede jugar así la Liguilla. Tiene que haber variantes a la ofensiva y sobre todo llamadas de atención cuando se cometen errores que hacen crecer al rival.

Ahora su contraparte rumbo al partido por el título será Pachuca. Los Tuzos ya dejaron en el camino al bicampeón y ahora van por el líder del torneo que demostró falencias y una falta de liderazgo desde la banca en tiempos de crisis.