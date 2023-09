A Pumas le aterroriza jugar fuera de casa; 2 victorias en 25 salidas

Dos triunfos en sus últimas 25 salidas… Pumas simplemente no sabe jugar fuera de Ciudad Universitaria.

Podría pensarse que el conjunto de Antonio Mohamed es favorito esta noche en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla, pues no deja de ser un equipo ‘grande’ que se mide ante una institución más bien modesta, que tiene una de las peores plantillas y que además no levanta en el torneo, pero la cosa es que Pumas se degrada muchísimo cuando juega fuera de casa. No es una opinión, los números son incuestionables.

Hace tres meses que Universidad no gana como visitante, ha perdido cinco de sus últimos ocho compromisos jugando en patio ajeno y últimamente solo ha vencido a los ‘Xolos’ de Tijuana.

Últimos partidos de Universidad como visitante en la Liga MX:

· Derrota 2-1 ante Santos

· Derrota 4-1 ante Juárez

· Empate 1-1 con Pachuca

· Victoria 3-2 sobre Tijuana

· Derrota 4-1 contra Rayados

· Empate 1-1 con América

· Derrota 1-0 ante Querétaro

· Derrota 1-0 ante Cruz Azul

Si ampliamos la lista, veremos que el club auriazul solo ha ganado dos de sus últimos partidos como visitante en la Liga MX y estos triunfos fueron ante ‘Xolos’ y Mazatlán.

O sea, Pumas es capaz de remontar y vencer a Tigres en Ciudad Universitaria, de romper el invicto del exlíder Atlético de San Luis o hasta de golear a León como lo hicieron en enero, pero jugando fuera es proclive a ser goleado por Juárez. Vaya que este equipo tiene una timidez enfermiza fuera de casa.

Pumas espera quitarse sus complejos como visitante y vencer al Puebla en esta Jornada 9, el otro problema es que ‘La Franja’ lleva dos victorias consecutivas frente al equipo del Pedregal.