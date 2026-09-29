Toluca femenil apuesta a la casa: Edgar Dueñas es su nuevo director técnico

Hiram Marín

La gestión de Alberto Toril al frente del Toluca femenil no fue lo bueno que se esperaba, por lo que de mutuo acuerdo, el técnico español dejó de dirigir a las Diablas Rojas hace algunos días y este sábado se anuncio que será la leyenda escarlata, Edgar Dueñas, quien tomará las riendas del equipo.

Y si bien Toluca, en 10 juegos acumula 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas, estas han sido estrepitosas, pero aún así, se cuenta con un equipo sólido que Dueñas conoce bien por la cercanía que siempre ha tenido con el equipo rojo.

Con ADN Diablo, Edgar Dueñas toma las riendas del Infierno ?



¡Bienvenido a las Diablas! ? pic.twitter.com/TKny5LURGL — Toluca FC Femenil (@TolucaFemenil) October 10, 2026

La llegada de Dueñas será por lo que resta del torneo y con la posibilidad de extender la permanencia si es que se hace un buen trabajo con las mexiquenses.

Como jugador con el Toluca, Dueñas fue un pilar en la defensa escarlata y obtuvo tres campeonatos, posteriormente milito en Jaguares de Chiapas, Puebla y los extintos Potros UAEM de la liga de ascenso, equipo con el que se retiró.