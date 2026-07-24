Tigres dejó sin armas a Santos Laguna en la Liga MX Femenil

Redacción FOX Deportes

Tigres Femenil dio otra exhibición de poderío en el Estadio Universitario al imponerse 3-0 a Santos Laguna en la Jornada 6 del Apertura 2026.

La figura ofensiva Maricarmen Reyes abrió la ruta del triunfo al marcar el primer tanto antes del descanso, permitiendo a las locales manejar los tiempos.

En la parte complementaria, María Sánchez amplió la ventaja con una destacada definición, mientras que la tercera anotación llegó en un inolvidable gol olímpico que terminó por sentenciar el encuentro a favor de Las Amazonas.

El desarrollo del cotejo mostró a un conjunto universitario dominante de principio a fin, manteniendo la posesión del balón y sofocando cada intento de salida del rival.

Santos Laguna intentó apretar las líneas en el arranque del segundo tiempo para inquietar el marco felino, pero sus aspiraciones se diluyeron rápidamente ante la contundencia de la ofensiva local.

La escuadra regia manejó el trámite con autoridad sin pasar grandes apuros defensivos, firmando una victoria categórica en 'El Volcán' ante su afición.

Con este triunfo por goleada, Tigres Femenil extiende su paso perfecto a seis victorias consecutivas en la temporada regular y se afianza sólidamente en el liderato del Grupo 1.

Por su parte, las Guerreras de Santos sufren un duro tropiezo fuera de casa que frena su aspiración de escalar posiciones en la tabla general.Tigres Femenil dio otra exhibición de poderío en el Estadio Universitario al imponerse 3-0 a Santos Laguna en la Jornada 6 del Apertura 2026.

La figura ofensiva Maricarmen Reyes abrió la ruta del triunfo al marcar el primer tanto antes del descanso, permitiendo a las locales manejar los tiempos.

En la parte complementaria, María Sánchez amplió la ventaja con una destacada definición, mientras que la tercera anotación llegó en un inolvidable gol olímpico que terminó por sentenciar el encuentro a favor de Las Amazonas.

El desarrollo del cotejo mostró a un conjunto universitario dominante de principio a fin, manteniendo la posesión del balón y sofocando cada intento de salida del rival.

Santos Laguna intentó apretar las líneas en el arranque del segundo tiempo para inquietar el marco felino, pero sus aspiraciones se diluyeron rápidamente ante la contundencia de la ofensiva local.

La escuadra regia manejó el trámite con autoridad sin pasar grandes apuros defensivos, firmando una victoria categórica en 'El Volcán' ante su afición.

Con este triunfo por goleada, Tigres Femenil extiende su paso perfecto a seis victorias consecutivas en la temporada regular y se afianza sólidamente en el liderato del Grupo 1.

Por su parte, las Guerreras de Santos sufren un duro tropiezo fuera de casa que frena su aspiración de escalar posiciones en la tabla general.