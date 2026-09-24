Las goleadas ya son una costumbre para América femenil

EFE

La brasileña Geyse Ferreira convirtió este lunes dos goles en el triunfo del campeón América 5-0 sobre León en el torneo Apertura 2026 del futbol femenino de México.

En la continuación de la novena jornada, Geyse, dos veces, su compatriota Priscila, dos más, y la española Irene Guerrero anotaron por las azulcremas, que dominaron el partido, aumentaron y bajaron el ritmo cuando quisieron y dejaron sin respuestas al rival.

¡FIN DEL PARTIDO! ??

Nos llevamos los 3 puntos en León. ? pic.twitter.com/S4MaKnOmbL — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 29, 2026

En el minuto 7, Geyse convirtió con un golpe cruzado de derecha; en el 12, Priscila sacó provecho de un error de la defensa y aumentó la ventaja; en el 52, Ferreira aceptó un servicio de Nancy Antonio y puso el 3-0, y en el 57, Guerrero tocó a puerta a pase de Priscila, quien cerró la cuenta en el 84 con un gol de zurda.

América llegó a ocho victorias, un empate y 25 puntos para liderar el grupo B, delante del Guadalajara, con 18 unidades, el San Luis (16) y el Pumas UNAM (13).