La Liga MX Femenil estrena nombre y formato de competencia

Redacción FOX Deportes

Este jueves se presentó de manera oficial la renovada imagen de la Liga MX Femenil, la cual pasa a denominarse Liga Femenil BBVA. El torneo Apertura 2026 arrancará el próximo viernes 31 de julio, lo que marcará el inicio de una estructura diseñada para darle mayor protagonismo al talento nacional.

El nuevo formato de competencia abandona la tabla general y divide a los 18 clubes en dos grupos de nueve integrantes. Durante la fase regular se jugarán 14 partidos por equipo (ocho dentro de su mismo sector y seis cruzados), avanzando a la Liguilla los cuatro primeros lugares de cada grupo.

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Entre las principales novedades destaca la eliminación de las jornadas dobles para reducir el desgaste físico de los planteles Además, el calendario se ajustará al formato de la FIFA, lo que permitirá pausar la competencia local durante las convocatorias y torneos de la Selección Mexicana.

Con estos ajustes se busca elevar la competitividad, mejorar la calidad del juego y prevenir lesiones graves en las futbolistas. La reestructuración aspira a consolidar el certamen como un referente de alto rendimiento dentro del futbol femenino internacional.