América femenil sigue haciendo historia: convocan a 3 para la Selección de Brasil

Hiram Marín

La Liga MX Femenil poco a poco se ha convertido en la ‘Liga de las Estrellas’. De Europa, África y Sudamérica han llegado grandes exponentes y los seleccionadores nacionales no lo han pasado por alto, tal y como sucedió con el América, que sumará a tres de sus estrellas nada más ni nada menos que a la Selección Brasileña.

Este jueves se dio a conocer que las jugadoras americanistas Isa Haas, Priscila da Silva y Geyse da silva, fueron convocadas por el técnico Arthur Elías, para que participen en la Fecha FIFA de octubre, donde la ‘Verdeamarela’ enfrentará a Argentina en un par de ocasiones.

Isa Haas, Geyse Ferreira y Priscila Da Silva fueron convocadas por la Selección de Brasil para disputar su partido amistoso del mes de octubre. ???



¡A darlo todo, Águilas! ?? pic.twitter.com/e6BktqKwlw — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 23, 2026

Una vez conocida la noticia de que sus estrellas fueron convocadas, la institución azulcrema lo publicó con orgullo en sus redes sociales oficiales y el mensaje fue excelentemente recibido por parte de la afición.

Hace algunas semanas el América fue objeto de elogios por parte de la FIFA, además de que una de sus jugadoras estelares mexicanas, Scarlett Camberos, fue puesta en la lista de posibles candidatas para ganar el Balón de Oro Femenino.