El autogolazo de Juárez y otras jugadas inolvidables de la Leagues Cup

Se han disputado en su totalidad dos jornadas de la Leagues Cup y solo tres equipos han logrado el paso perfecto con dos victorias que los tiene clasificados a la ronda siguiente.

Tigres, por parte de la Liga MX, Seattle Sounders y Portland Timbers de la MLS se han llevado los reflectores tras su buen paso en el certamen que dejó cuatro historias inolvidables.

El autogolazo de FC Juárez

FC Juárez tenía la victoria en la bolsa pero no supo cerrar el partido cuanto tenía a Cincinnati 2-0 abajo. Un gol de Evander y un autogol de Óscar Estupiñán terminaron por sellar el empate en el tiempo regular.

