Con gol polémico, Seattle Sounders logra la perfección en la Leagues Cup

Héctor Cantú

Seattle Sounders se ha convertido en el único equipo de la Leagues Cup que ganó sus tres partidos de la fase de grupos luego de vencer, en los minutos finales y con un gol por demás polémico, a los Xolos de Tijuana.

Un error de apreciación arbitral por parte de la abanderada, que no decretó un fuera de lugar clamoroso, se tradujo en un tiro de esquina que derivó en el gol de la diferencia.

Off the corner! Musovski puts @SoundersFC ahead with minutes remaining in the match! #LeagueCup2025 pic.twitter.com/DxfAq7Ty70 — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2025

A pesar de los reclamos de Xolos de Tijuana, la abanderada no levantó la bandera en el momento y por lo tanto, la jugada no pudo ser revisada en el VAR.

El Sounders vino de atrás para reponerse, a base de buen futbol, del gol logrado por Xolos al final de la primera mitad en la figura de Kevin Catañeda.

En la segunda mitad, a los 12 minutos, Osaze de Rosario logró emparejar un partido que estuvo cargado de emociones y de opciones de ganar el partido por parte de ambos equipos.

Cuando todo parecía que el duelo se definiría en la tanda de penales, llegó el error del cuerpo arbitral que terminó por perjudicar a Xolos de Tijuana y a darle su tercera victoria a Seattle Sounders.

Con esta victoria, el equipo de la MLS se convierte en el único, de los 36 equipos participantes en la Leagues Cup, en conseguir el paso perfecto en la primera ronda del torneo internacional.

Xolos, ha quedado matemáticamente eliminado y el Sounders esperará a que finalice la fase regular para conocer a su rival en los cuartos de final.