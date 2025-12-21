Xabi Alonso, preparado para lo que venga en el Real Madrid

Héctor Cantú

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, puso en valor cerrar con triunfo ante el Sevilla el 2025, recordando las bajas que sufre y la cantidad de partidos que asumen los mismos jugadores, y, de cara al próximo año, pidió "tener más efectivos" y aseguró estar "preparado para lo que venga".



"Vamos a tener un tiempo para analizar y reflexionar donde estamos. Hoy era un partido que había que ganar, llegábamos en una situación complicada, con bajas y había que sacar los tres puntos. Queremos hacerlo mejor, tenemos autocrítica propia. Hemos conseguido ganar y hay que intentar empezar mejor el año", dijo en rueda de prensa.

"Me gustaría poder empezar 2026 recuperando a la gente, tener más efectivos para no jugar tan al límite. Estoy preparado para lo que venga", añadió.



Xabi Alonso reconoció que tanto el cuerpo técnico como los jugadores tienen "exigencia y autocrítica para jugar mejor", y reconoció que son conscientes de la actual situación, alejada de lo que espera la directiva y la afición. "Sabemos que nuestro nivel no es este y podemos mejorarlo".



"Lo prioritario era ganar. Hay cosas que no han salido como esperábamos, otras que se han acercado un poco más. Hace una semana ganamos en Vitoria, hemos ganado hoy y podemos encarar 2026 en situación clasificatoria cercana para poder pelear por todo y ahora queremos hacerlo con una mejora". explicó.



Profundizando en lo que tiene que mejorar su equipo, el técnico tolosarra apuntó a la labor defensiva, cuando no tienen el balón, y cuando lo tienen "darle otro ritmo" y buscar "otra intención con el juego, poder combinar control con más verticalidad". Pero, por encima de todo insistió en las bajas y el "gran esfuerzo" que están realizando varios jugadores que están "al límite".

Kylian Mbappé lo consiguió; igualó el récord goleador de CR7

"No me quedo con el nivel de hoy porque sé que en un futuro, cuando recuperemos energía y jugadores, vamos a poder distribuir más los minutos para poder mejorar. Se nos están juntando muchos condicionantes, tenemos nueve bajas y jugadores que juegan prácticamente todo. Es inevitable, nos pasa a nosotros y a otros clubes en Europa que tienen esta exigencia. Hay que convivir con ello, ser crítico pero lo pongo en contexto", reflexionó.



Xabi Alonso puso en valor la ambición de Kylian Mbappé que igualó el récord goleador en año natural de Cristiano Ronaldo. "Jugadores con esa ambición, esas ganas, que siempre que están el campo tienen impacto, es muy bueno para el equipo y los compañeros. Kylian ha igualado una marca histórica como la de Cristiano Ronaldo, le felicito por ello y le animo a empezar igual el año".