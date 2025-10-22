Xabi Alonso debutará en El Clásico como técnico

Redacción FOX Deportes

Real Madrid recibirá a Barcelona el próximo domingo en el Santiago Bernabéu en el primer clásico de la temporada, será el estreno de Xabi Alonso en el banquillo ‘Merengue’ ante el conjunto azulgrana contra el que disputó 30 partidos como futbolista profesional.

El liderato del futbol español estará en juego en el Bernabéu, la diferencia entre clubes es de dos puntos en la tabla y el equipo blanco debe revertir la situación luego de caer en los cuatro enfrentamientos de la temporada pasada frente a los ‘Blaugrana’.

Alonso debutará como técnico ante Barcelona que en su etapa de futbolista fue el rival qué más veces enfrentó, pero que al mismo tiempo se convirtió en una pesadilla luego de caer en 15 ocasiones por lo que El Clásico también tendrá sabor a venganza para el estratega.

El partido contra la Juventus en la Liga de Campeones no fue el mejor del equipo blanco y deberá jugar un partido perfecto ante el conjunto azulgrana que arrolló a Olimpiacos y que con un triunfo podría recuperar la cima por lo que el duelo se convierte en imperdible para el técnico.