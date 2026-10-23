"Valencia lleva 7 años peleando, queremos mejores cosas": Javier Aguirre

Enrique Gómez

El primer paso para ganar partidos es jugar mejor que el rival y aunque el Valencia lo consiguió en los dos primeros compromisos de Javier Aguirre como director técnico, se tuvo que conformar con empatar. Ahora, el mexicano confía en que su equipo dé el siguiente paso.

Tras igualar con el Racing de Santander y el Athletic de Bilbao, el Valencia buscará demostrar su mejoría contra el Villarreal, equipo que está jugando Champions League y que se verá obligado a alternar jugadores (o eso piensa el técnico mexicano) para el duelo del sábado en Mestalla.

“En dos partidos hicimos dos goles, pero pudimos haber hecho tres o cuatro según las estadísticas que nos manda La Liga. Hicimos más ocasiones de gol y generamos más expectativas de gol que el Athletic y Racing, y espero que mañana pase lo mismo”, compartió el entrenador en conferencia de prensa, donde aseguró que el equipo está de buen ánimo aunque ya ansioso por ganar.

❓ ¿Le PREOCUPA a JAVIER AGUIRRE que el VALENCIA siga en DESCENSO?



? "Entiendo a la gente..." pic.twitter.com/YqzPzC9LdI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 23, 2026

“Anímicamente el equipo creo que está muy bien, en buen momento, pero nos falta continuidad y una victoria, eso nos va a dar mucho alivio. Llevamos dos partidos, hemos intentado ganar los dos, los números me lo dicen, pero el marcador no. Hay que mejorar y hay que ganar partidos”, dijo Aguirre respecto al equipo que tomó con un solo triunfo en el torneo local.

El club ‘naranjero’ tiene seis puntos y es penúltimo lugar de la tabla de posiciones, o sea, está hundido en zona de descenso, sin embargo, el entrenador sigue pensando que el equipo tiene el potencial para buscar otros puestos y espera que este año los objetivos puedan ser distintos, más allá de la situación en la que se encuentra después de las primeras nueves jornadas de La Liga.

“El valencianismo lleva siete años sin Europa, tres años peleando por la permanencia. Estamos con dos partidos intentando mejorar cosas y esperemos que esta mejora se traduzca en tres puntos, es lo que hace falta. Entiendo a la gente, lleva un rato afligida”, aseguró el técnico mundialista en 2026.