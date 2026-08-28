Un Rodri extremadamente sincero: "Estoy muy feliz de estar donde quería estar"

EFE

El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' se mostró este jueves, tras la victoria ante el Athletic Club (2-0) en la que firmó su debut con la camiseta azulgrana, "muy feliz por estar donde quería".



"Evidentemente, ha sido un verano largo y ahora tengo que recuperar rápido el ritmo. Estoy muy feliz de estar donde quería estar y, a partir de ahora, toca trabajar", señaló el mediocentro madrileño en declaraciones a DAZN.

Comienza una nueva etapa en el Barcelona; así fue el debut de Rodri

El Balón de Oro de 2024, que llegó este verano procedente del Manchester City como el gran refuerzo estival del conjunto catalán, apuntó la importancia de la victoria para mantenerse al frente del campeonato y destacó la necesidad de adaptarse todavía "a este gran equipo".



Finalmente, sobre el delantero Lamine Yamal, que no anotó gol, apuntó la importancia de su "gran actuación" ante el Athletico Club y se mostró convencido de que sus goles "llegarán".

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"Venía de un momento más cabizbajo. Le hemos intentado levantar y hoy se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar. Es lo que necesitamos de él, ese trabajo, la constancia, porque los goles llegarán, el talento está", zanjó.