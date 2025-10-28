Tony Kroos, el capitán que sale a la defensa de Vinícius Júnior

Héctor Cantú

Con el señorío que le caracterizó de jugador, ahora Toni Kroos ha salido a defender a su excompañero de equipo, Vinícius Júnior, luego de las críticas recibidas tras El Clásico del fin de semana pasado ante el Barcelona.

El brasileño cuestionó abiertamente la decisión del técnico Xabi Alonso de sustituirlo del terreno de juego para darle entrada a Rodrygo Goes, una decisión cuestionada, sobre todo, porque Vinícius Júnior había hecho un gran partido.

Vini se pasó de largo de la banca y se fue al vestidor visiblemente molesto, una acción que para Kroos, es normal en un jugador profesional.

“Cuando estás dando un partido fantástico y excepcional lo último que esperas es ser sustituido. A mí tampoco me gustaba que me sustituyeran”, detalló el excapitán del Real Madrid.

Además, Kroos aseguró que juzgar a los futbolistas desde la banca o desde fuera, es fácil cuando no se está sometido a la presión de uno de los partidos más importantes del mundo y frente a 80 mil aficionados, algo que, invariablemente, eleva las pulsaciones.

'Chucky' Lozano se codea con Vinícius y Benzema en el XI ideal de la Champions League

Vinícius Júnior ha sido fuertemente criticado, más allá de su reacción, por lo que pronunció: “Me voy de este club”, habría sido una profunda herida para el madridismo.