Rodri compara a Hansi Flick con Pep Guardiola: “¿Dónde me he metido?”

Redacción FOX Deportes

Rodri no esperaba que sus primeros días en el Barcelona fueran una prueba de resistencia. El mediocampista reconoció que la exigencia física de Hansi Flick lo sorprendió después de trabajar bajo las órdenes de Pep Guardiola.

El futbolista explicó las diferencias que encontró entre ambos entrenadores durante una entrevista con El Partidazo de COPE:

“Yo pensaba que venía al Barça de los rondos, de las posesiones y tal, y me metieron cuatro días que dije: ‘¿Dónde me he metido?’. Empezaron unas palizas físicas, gimnasio”.

Rodri aseguró que está “sorprendido” por el trabajo físico que realiza el equipo y contrastó el método de Flick con el que conoció anteriormente: “Pep era más de la filosofía de que la competición te da el ritmo”.