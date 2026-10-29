¿Recuerdan a Sergio Canales? Se reencontrará con José Mourinho

EFE

El jugador del Racing de Santander Sergio Canales volverá a encontrarse con el Real Madrid de Mourinho, el equipo y el técnico que le dirigió como gran promesa a sus 19 años y al que se medirá como el líder, a sus 35 años, del club de su ciudad.

En 2010 un joven Canales irrumpió en el fútbol español con actuaciones que despertaron el interés de los grandes clubes de Europa.

Una de las más recordadas llegó ante el Sevilla, en un partido en el que destacó con una vaselina y una jugada 'maradoniana' en la que regateó al guardameta y recortó a un defensa antes de marcar.

Su rendimiento en esa temporada le abrió las puertas del Real Madrid, donde se puso a las órdenes de José Mourinho, que acababa de llegar al club blanco tras conquistar la Liga de Campeones con el Inter de Milán.

La huella que dejó Sergio Canales en Rayados de Monterrey

El cántabro comenzó como titular en el primer partido de Liga de la temporada 2010/2011, pero fue perdiendo protagonismo en los planes de Mourinho a medida que avanzó el curso y terminó aquella campaña con diez apariciones ligueras, en las que acumuló 284 minutos, y diez minutos en competición europea.

Esa etapa en el conjunto madrileño dio paso a una cesión al Valencia, que luego se hizo con sus servicios.

Después llegaron la Real Sociedad y el Betis, donde las lesiones le respetaron más y encontró continuidad, antes de emprender una nueva etapa en Rayados de Monterrey (México).

A su trayectoria en clubes se suman once partidos con la selección española absoluta, con la que ganó la Liga de Naciones 2022/2023 a las órdenes de Luis de la Fuente.

Vuelta a Santander

Tras su periplo por México, el centrocampista cántabro regresó este verano al Racing, el club de su ciudad natal, cuando su equipo estaba a la puertas de su vuelta a La Liga 14 años después.

Durante su presentación ya dejó claro que volvía siendo un futbolista y una persona "totalmente diferente" al Canales que se marchó con 19 años al Real Madrid.

En esta nueva etapa en el Racing, el centrocampista se ha erigido como uno de los pilares que sustentan el juego ofensivo del equipo de José Alberto López, sobre todo en los Campos de Sport de El Sardinero, donde los racinguistas han conseguido todos sus puntos con Canales actuando desde la banda derecha o en posiciones más centradas.

Y es que es un fijo en los planes de José Alberto, con nueve titularidades en diez jornadas y una media de 73 minutos por encuentro, en los que ha sumado una asistencia y un gol.

El próximo compromiso liguero tendrá un significado especial para Canales, que se reencontrará con el Real Madrid de José Mourinho, ambos viviendo segundas etapas en sus respetivos clubes, y en un encuentro que supondrá también el regreso del conjunto madrileño a El Sardinero 15 años después.