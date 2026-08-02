Real Madrid traspasó al arquero Fran González al Sevilla

EFE

El Real Madrid anunció este domingo el traspaso al Sevilla del portero Fran González, de 21 años y que ficha por club andaluz por cinco temporadas, hasta junio de 2031.

Fran González, internacional sub-21 con España, llegó al Real Madrid en 2022 con 17 años y ha formado parte de la cantera durante cuatro temporadas. En 2025 debutó con el primer equipo.

Comunicado Oficial: Fran González — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 2, 2026

"El Real Madrid siempre será su casa y le agradece su trabajo y su entrega durante todos estos años. Nuestro club le desea a Fran González y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida", agrega el club blanco

Francisco Javier González Pérez (León, 24 de junio de 2005) fichó por el Sevilla hasta junio de 2031 (cinco temporadas).