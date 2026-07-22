Real Madrid se prepara para su primer examen

Oscar Sandoval

José Mourinho recuperó a uno de los futbolistas llamados a tener un papel protagonista en el mediocampo del Real Madrid. Federico Valverde regresó con el objetivo de recuperar su mejor versión y ayudar al conjunto 'Merengue' a volver a competir por los títulos.

El capitán se puso a las órdenes del técnico portugués y fue la principal novedad en el entrenamiento de este miércoles. El plan del cuerpo técnico es que el uruguayo se ponga a punto físicamente antes de comenzar el trabajo con balón e incorporarse por completo a la dinámica grupal.

Mourinho tendrá pocos partidos para transmitir sus ideas antes del inicio de la temporada. El primer ensayo se disputará el viernes 24 de julio, a puerta cerrada y de manera informal, frente al Alcorcón, equipo de la tercera categoría del futbol español.

El primer amistoso abierto al público será el 1 de agosto en Austria contra la Fiorentina y posteriormente, Real Madrid participará como invitado en el histórico Trofeo Teresa Herrera, organizado por el Deportivo La Coruña, club que regresará a la Primera División.

La directiva también analiza distintas opciones para cerrar un compromiso adicional el 12 o 13 de agosto. El objetivo es que el equipo tenga rodaje y complete su preparación antes de debutar en La Liga, el 22 de agosto, frente a Espanyol.