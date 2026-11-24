Redacción FOX Deportes

Real Madrid no se conforma con ganar partidos, quiere conquistar todos los títulos. Dean Huijsen dejó clara la ambición del equipo blanco después de golear 5-1 a PSV Eindhoven en la Champions League y alcanzar su décima victoria consecutiva en todas las competencias.

“Nosotros no hablamos de pleno de victorias. Hablamos de que tenemos que ganar todos los partidos porque somos el Madrid. Apuntamos a ganar todos los trofeos”, declaró Huijsen después de la contundente victoria en el Santiago Bernabéu, donde los ‘Merengues’ tuvieron que venir de atrás para mantener su paso perfecto en la Champions League.

El defensor también reveló el mensaje que José Mourinho transmitió a sus jugadores durante el descanso, después de una primera mitad en la que PSV Eindhoven superó al Real Madrid y puso en peligro su invicto en el torneo. El entrenador portugués exigió una reacción y el conjunto blanco respondió con una segunda parte arrolladora.

Real Madrid respondió en el terreno de juego y confirmó que su ambición va más allá de las victorias consecutivas: el objetivo es terminar la temporada levantando títulos.