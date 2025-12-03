Preocupación en el Betis a tres días de enfrentar al Barcelona

Héctor Cantú

El Betis llegará con la moral por todo lo alto al partido del próximo sábado ante el Barcelona, pero con una preocupación latente, pues podría perder a uno de sus referentes dentro del terreno de juego.

Los reflectores están centrados en el futbolista brasileño Antony, quien se retiró del campo visiblemente lastimado luego de un choque dentro del terreno de juego durante el encuentro de Copa del Rey donde golearon al Torrent.

Incluso, al pasar frente al las cámaras en zona mixta, Antony cojeaba mostrando el dolor que le causaba la lesión sufrida durante el encuentro.

No obstante, el internacional quiso poder paños fríos al asegurar que estaba “bien y tranquilo. Hay tiempo para recuperarse”.

Antony anotó su primer gol con Betis que suma dos partidos de La Liga sin ganar

El Betis llega a este encuentro totalmente decidido a vencer al Barcelona, líder del certamen con 37 puntos. Una victoria de los verdiblancos les podrían colocar en la zona de alcance al liderato del futbol español y a aspirar a puestos de Champions League.