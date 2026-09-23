Por su valentía y manejo de grupo, Valencia eligió a Javier Aguirre

EFE

El nuevo director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, dijo en el acto de su presentación en el cargo, que el mexicano Javier Aguirre fue el elegido como entrenador porque no le asusta el contexto por el que pasa la entidad y que afronta el reto con “mucha ambición”.

“Uno de sus valores mas importantes es la gestión de grupo. El contexto Valencia no le asusta, sabe dónde viene, viene con mucha ambición y necesitamos a alguien que no le asusten los retos. Conoce la Liga y Valencia, que es importante”, destacó este miércoles en la sala de prensa de Mestalla.

Además de su dilatada experiencia, Braulio valoró la implicación de Aguirre a través de una anécdota: “Tuvimos una videollamada de hora y pico tras el partido contra el Alavés en la que habló de cosas que necesitamos. También pidió vídeos de todos los partidos para analizar el equipo”.

? Braulio Vázquez: "El Valencia CF es muy especial para mí"



Rueda de prensa de presentación del nuevo director deportivo del Valencia CF: https://t.co/SxqcXpDTsY pic.twitter.com/MhBJxT54Ts — Valencia CF (@valenciacf) September 23, 2026

Sin embargo, el director deportivo no quiso dar detalles de la temporada adicional de la que dispondrá el club para prolongar su contrato, pero aseguró que “no hay entrenador firmado para el año que viene ni de lejos” y agregó que no está descartada su continuidad si está contento con el rendimiento del equipo.

“Podemos quedar decimocuartos o decimoquintos y estar contentos con él y ampliarlo. Juzgaremos el día a día con los jugadores”, agregó Braulio, que asegura igualmente que conversa todas las semanas con Ernesto Valverde y pocas veces de futbol, al igual que con Unai Emery y que no por ello la gente debe pensar que hay opciones de llegar al Valencia.

También fue preguntado si cree que podrá trabajar con libertad, a lo que respondió: “Lo que te puedo decir es que yo he puesto el nombre de Aguirre, lo he avalado con un informe y aquí está. Creo en lo que estoy viendo. Llevo seis días, en el futuro... ya se verá. Lo que he hablado con él se está cumpliendo”.