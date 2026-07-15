Pierre-Emerick Aubameyang regresaría a La Liga para salvar al Deportivo La Coruña

Oscar Sandoval

El Deportivo La Coruña podría protagonizar uno de los bombazos del verano en el futbol español y devolver la ilusión a su afición en su regreso a LaLiga. El principal objetivo será asegurar la permanencia y para conseguirlo, necesita un ‘Killer’ que marque goles y Pierre-Emerick Aubameyang sería su gran apuesta.

Aubameyang tendría una segunda etapa en el futbol español después de su paso por Barcelona y se convertiría en el referente ofensivo del 'Depor', que volvió a primera división tras ocho años y afrontará una temporada en la que el principal objetivo será evitar el descenso.

El diario AS revela que el conjunto gallego llegó “a un principio de acuerdo con Olympique de Marsella para el traspaso del delantero Pierre-Emerick Aubameyang” quien a pesar de sus 37 años sigue siendo un nombre capaz de ilusionar a la afición.

La operación rondaría el millón y medio de euros y quedaría sujeta a que el atacante supere los exámenes médicos antes de firmar su contrato con el Deportivo.